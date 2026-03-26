Ospedale del Valdarno | un nuovo ecografo per gli accessi vascolari donato da Calcit Valdarno

Un nuovo ecografo per gli accessi vascolari è stato consegnato all’ospedale del Valdarno da parte di Calcit Valdarno. L’apparecchiatura è stata donata per migliorare le procedure di accesso vascolare all’interno della struttura. La consegna è avvenuta il 26 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o sull’utilizzo specifico dell’apparecchio.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . Il nuovo strumento, più efficace e potente, consentirà di migliorare l’efficacia degli interventi realizzati su adulti e in ambito pediatrico. Un nuovo ecografo per gli accessi vascolari portatile, più performante ed aggiornato, è stato donato dal Cacit Valdarno all’ambulatorio per gli accessi vascolari dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, consentendo così di migliorare ulteriormente la qualità del servizio erogato tanto in ambito della medicina dell’adulto che in area pediatrica, con interventi sia ospedalieri che territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale del Valdarno: un nuovo ecografo per gli accessi vascolari donato da Calcit Valdarno Articoli correlati Ospedale del Valdarno: nuovo appuntamento con gli “Incontri con gli specialisti e le specialiste”Arezzo, 13 marzo 2026 – Ospedale del Valdarno: nuovo appuntamento con gli “Incontri con gli specialisti e le specialiste”. Ospedale del Valdarno: un nuovo dermografo per il tatuaggio dell’areola e del capezzolo del senoArezzo, 20 marzo 2026 – Una procedura a cui finora le donne potevano accedere in forma privata rivolgendosi a tatuatori o centri estetici - la... Contenuti utili per approfondire Ospedale del Valdarno un nuovo ecografo... Temi più discussi: Importante donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno; Ospedale del Valdarno: un’importante donazione multiorgano dà speranza a tante persone in attesa di trapianto; Ospedale del Valdarno, nuovo dermografo per la ricostruzione post tumore al seno. Il ruolo di Andos; Donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno: gesto di solidarietà che ridà speranza. Ospedale del Valdarno: un nuovo ecografo per gli accessi vascolari donato da Calcit ValdarnoIl nuovo strumento, più efficace e potente, consentirà di migliorare l’efficacia degli interventi realizzati su adulti e in ambito pediatrico ... lanazione.it Ospedale del Valdarno: un nuovo dermografo per il tatuaggio dell’areola e del capezzolo del senoGrazie alla donazione effettuata da Andos Valdarno, il nuovo strumento consente di completare il percorso di ricostruzione senologica per le donne operate di tumore al seno ... lanazione.it Ospedale del Valdarno: un nuovo dermografo per il tatuaggio dell’areola e del capezzolo del seno donato da Andos Valdarno https://valdarnooggi.it/ospedale-del-valdarno-un-nuovo-dermografo-per-il-tatuaggio-dellareola-e-del-capezzolo-del-seno/ - facebook.com facebook