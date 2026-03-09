Fine del mondo alle porte l’assurda profezia apocalittica del Cremlino dopo gli attacchi all’Iran

Il Cremlino ha diffuso una dichiarazione in cui afferma che ci sono state situazioni peggiori nella storia umana, ma che questa volta sembra che la fine del mondo sia imminente. La dichiarazione è arrivata dopo gli attacchi all’Iran, suscitando reazioni e commenti sulla gravità della situazione attuale. Nessun dettaglio sui responsabili o sui possibili sviluppi è stato fornito.

«Ci sono state cose peggiori nella storia umana.Ma allora non eravamo vivi, quindi ci sembra che la fine del mondo sia alle porte». Queste le parole catastrofiste ed apocalittiche del portavoce del Cremlino Dimitry Peskov che, parlando degli attacchi combinati di Israele e Usa contro le basi nucleari iraniani, ha poi definito l’evento come una «tempesta perfetta». Ma le profezie apocalittiche del braccio destro di Vladimir Putin sono tutt’altro che finite. Secondo lui, «ad essere onesti, non capisco nemmeno come qualcuno possa chiedere agli altri di seguire le norme e i principi del diritto internazionale. Non esiste più». Chissà cosa ne pensa la sinistra italiana, che sin dalle azioni militari americane in Venezuela aveva parlato della violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

