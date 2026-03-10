Da Bruxelles arriva una previsione che ha catturato l’attenzione degli appassionati di tennis: uno storico coach di Roger Federer ha indicato il momento in cui Jannik Sinner potrebbe tornare a battere Carlos Alcaraz. La dichiarazione si concentra sulla tempistica di un possibile ritorno alla vittoria tra i due giocatori, senza approfondire cause o motivazioni di questa eventualità.

Una profezia, quella dello storico coach di Roger Federer, su Jannik Sinner. La profezia? Presto detta: ecco quando tornerà a vincere con Carlos Alcaraz. A pronunciarsi è Severin Lüthi, per anni al fianco del campione svizzero e oggi capitano della Svizzera in Coppa Davis, oltre che allenatore del giovane Henry Bernet, fresco vincitore dell’Australian Open Junior 2025. In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il tecnico ha analizzato la rivalità che sta segnando la nuova era del tennis mondiale, quella tra il ragazzo di San Candido e lo spagnolo. Il 2026, almeno finora, sembra aver sorriso soprattutto allo spagnolo, protagonista di una prima parte di stagione dominante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Sinner? Quando tornerà a battere Alcaraz": dalla Svizzera, una profezia da brividi

Articoli correlati

Sinner gode, "Alcaraz non vincerà nulla": una profezia nerissimaUna fosca, foschissima profezia turberà i sogni di Carlos Alcaraz, già concentrato sull'avvio della prossima stagione.

L’ossessione di Daniil Medvedev: “Anche quando ero all’apice pensavo a come battere Sinner e Alcaraz”Daniil Medvedev vuole mettersi alle spalle un 2025 abbastanza negativo, in cui ha fallito la qualificazione alle ATP Finals uscendo dalla top10 del...

Tutto quello che riguarda Sinner Quando tornerà a battere Alcaraz...

Temi più discussi: Quando torna Jannik Sinner: i primi allenamenti a Indian Wells tra i sorrisi e il tweener di Bergs, stanotte il sorteggio; Tre italiani in top 15: il RANKING ATP; Sinner, doppio amaro con Opelka: eliminati da Granollers/Zeballos a Indian Wells; Sinner e Darderi si allenano insieme prima del debutto a Indian Wells. Ecco quando giocano.

Sinner tornerà a battere Alcaraz: la profezia del coach di Federer irrompe su Indian WellsSinner tornerà a battere Alcaraz, a Melbourne e a Doha solo due incidenti di percorso: la profezia di Lüthi, ex coach di Federer, irrompe su Indian Wells. sport.virgilio.it

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest'oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. L'azzurro sarà al via del tabellone di doppio del ... oasport.it

Indian Wells, Gibson-Paolini: un set pari, 7-5, 2-6. Si va al terzo Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavio-cobolli-carlos-alcaraz-novak-djokovic-alex facebook

La previsione dell’ex coach di #Federer: “ #Sinner riprenderà #Alcaraz. Sarei sorpreso se…” x.com