Miastenia gravis Mantegazza Aim | Con terapie mirate controllo totale dei sintomi

Negli ultimi anni, le terapie per la miastenia gravis sono migliorate significativamente, consentendo un controllo più efficace dei sintomi. Un esperto ha dichiarato che, grazie a trattamenti mirati, si è passati da una gestione limitata a una capacità di controllo totale. Questa evoluzione ha portato a un miglioramento nella qualità di vita dei pazienti. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di una conferenza dedicata alla malattia.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Nel corso degli anni siamo passati da un'iniziale incapacità di controllo a una capacità di controllo totale dei sintomi. La fase che stiamo vivendo oggi vede l'introduzione di terapie molto selettive e mirate. Queste soluzioni offrono ai pazienti una maggiore possibilità di riappropriarsi della propria vita, poiché presentano meno problemi legati agli effetti collaterali tipici delle terapie convenzionali". Così Renato Emilio Mantegazza, presidente Aim (Associazione italiana miastenia), partecipando oggi a Milano alla presentazione dell'installazione immersiva 'A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia' di Argenx, realizzata in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel nell'ambito del Fuorisalone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Miastenia gravis, Mantegazza (Aim): "Con terapie mirate controllo totale dei sintomi" Notizie correlate Miastenia gravis tra nuovi farmaci biologici e terapie personalizzate In passato era difficilmente curabile e presentava elevati tassi di mortalità: da qui il nome di miastenia gravis. Leggi anche: Miastenia gravis, l'artista Daniel Wurtzel: "Liberatorio accettare di non controllare tutto" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Miastenia gravis, Mantegazza (Aim): Con terapie mirate controllo totale dei sintomi; Malattie rare, Celia (Argenx): L’arte rende visibile la miastenia gravis; Sinner, conto alla rovescia per esordio a Madrid: ecco chi sarà il suo avversario; Miastenia gravis, l’artista Daniel Wurtzel: Liberatorio accettare di non controllare tutto. Miastenia gravis, Mantegazza (Aim): Con terapie mirate controllo totale dei sintomiRoma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Nel corso degli anni siamo passati da un'iniziale incapacità di controllo a una capacità di controllo totale dei sintomi. La fase che stiamo vivendo oggi vede ... iltempo.it Miastenia, Mantegazza (Aim): Neurologi devono conoscere le terapie(Adnkronos) – Quando si parla di miastenia gravis bisogna ottimizzare le terapie e per fortuna da qualche anno sono disponibili cure molto mirate. I neurologi devono imparare ad usarle. Al momento ... padovanews.it Milano, un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis. x.com Miastenia gravis tra nuovi farmaci biologici e terapie personalizzate. Leggi qui https://share.google/MKJCPSSmKWigiBpp8 - facebook.com facebook