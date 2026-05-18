Ecco la nuova Rianimazione del Goretti | reparto tra i più tecnologicamente avanzati del Lazio

Recentemente, è stata aperta la nuova unità di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti, con la presenza del presidente della Regione Lazio. La struttura si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche, rientrando tra le più avanzate del territorio regionale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari, che hanno potuto visitare i nuovi spazi e le apparecchiature moderne installate. La rinnovata unità mira a migliorare le prestazioni di assistenza ai pazienti in condizioni critiche.

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