Nell’ultima puntata del suo podcast, l’attrice nota per aver interpretato Kelly nella serie Beverly Hills 90210 ha condiviso che sua madre, di 83 anni, sta attraversando un periodo di declino cognitivo. Jenna Garth ha spiegato che la madre le ha detto di non voler essere un peso per le sue figlie, rivelando così un aspetto personale legato a questa condizione.

J ennie Garth l’ha raccontato con la voce rotta dall’emozione. Nell’ultima puntata del suo podcast l’attrice, celebre per il ruolo di Kelly Taylor nella serie Beverly Hills 90210, ha raccontato che la madre Carolyn, 83 anni, sta affrontando una fase di declino cognitivo. E che, per starle vicino, ora vive con lei e con le figlie. «È stato davvero spaventoso», ha ammesso, parlando delle difficoltà e dell’incertezza che accompagnano questo tipo di problema. E alle figlie Jennie Garth ha detto che dopo questa esperienza ora «cerco di capire come posso fare meglio e prendermi più cura di me stessa in modo da evitare» di avere gli stessi problemi: «Non voglio che vi prendiate mai cura di me. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La start di Beverly Hills 90210 alle figlie: «Io non voglio diventare un peso per voi». Ecco che cos'è e quanto è diffuso questo disturbo

