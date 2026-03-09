La cantante scherza sul suo stile di vita ma come si diagnostica davvero questo disturbo? Ecco quel che c' è da sapere

Durante la puntata di Domenica In dell’8 marzo, Elettra Lamborghini ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, usando il tono ironico che la contraddistingue. La cantante ha anche scherzato sul suo stile di vita, lasciando intendere di affrontare un particolare disturbo. La sua intervista ha suscitato attenzione per il modo diretto e spontaneo con cui ha parlato di sé.

O spite di Mara Venier a Domenica In nella puntata dell'8 marzo, Elettra Lamborghini ha raccontato dettagli della sua vita privata con la consueta ironia. Raccontando l'ansia prima di Sanremo, e il fatto che parla con i suoi cavalli «e loro mi rispondono pure». Ma ad attirare l'attenzione è stata soprattutto una battuta. «Io mi sento normale, ma penso di avere l' ADHD. Mi è venuto il dubbio perché non riesco mai a stare ferma », ha detto la Elettra Lamborghini.