eccellenza viareggio real fq aria di derby ai pini

Alla 34ª e ultima giornata del campionato di Eccellenza, il match tra Viareggio e Real FQ si disputa ai Pini, con un'aria da derby. La stagione ha visto la vittoria della Lucchese, che si è laureata campione, lasciando le altre squadre a contendersi i posti in classifica. La giornata si svolge con alcune partite ancora da giocare, mentre il risultato di Viareggio-Real FQ si inserisce nel clima di fine campionato.

In Eccellenza siamo alla 34ª ed ultima giornata di un campionato che l’unico verdetto che ha già emesso è stato quello della Lucchese campione. Il resto è tutto da decidere per retrocessioni, playout e playoff. Dentro ai playoff matematicamente da 2° c’è già da una settimana il Viareggio, cui oggi basta un punto per assicurarsi anche l’accesso diretto alla finale di girone saltando la semifinale per la forbice. In quest’ultima domenica di aprile allo stadio dei Pini alle 15 va in scena il derby Viareggio-Real Forte dei Marmi Querceta e sarà un po’ anche un’occasione di festa fra debutti di giovani e soprattutto il saluto del...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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