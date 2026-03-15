eccellenza zebre senza paura real fq gara difficile

Oggi alle 14.30 si disputano due partite di Eccellenza: al “Pini” il match tra Viareggio e Fucecchio, con in campo i giocatori di Ponzalli di Prato, Rama di Livorno e Santaera di Pisa, mentre al “Necchi” si affrontano Real Forte Querceta e Zenith Prato, con in campo Raimondo di Taranto, Tarandetti di Pontedera e Checchi di Viareggio. Le gare vedono le squadre impegnate in sfide impegnative e competitive.

In Eccellenza oggi alle 14.30 ci sono Viareggio-Fucecchio (terna con Ponzalli di Prato, Rama di Livorno e Santaera di Pisa) ai Pini e Real Forte Querceta-Zenith Prato (Raimondo di Taranto, Tarandetti di Pontedera e Checchi di Viareggio) al “Necchi“. Qui Viareggio. "Dobbiamo vincere per dare continuità ai risultati" dice Lorenzo Fiale, ancora imbattuto da quando ha ereditato la squadra dall’amico (e suo ex tecnico a Seravezza) Walter Vangioni. Le zebre sono in serie positiva da 6 gare con 10 punti fatti (2 con Vangioni e poi 8 con Fiale) e inseguono il 2° posto della Zenith a -2 (47 a 49) a cinque giornate dalla fine e con lo scontro diretto in programma ai Pini domenica 12 aprile alla terzultima di regular season, dopo la sosta di due settimane per Torneo delle Regioni e Pasqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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