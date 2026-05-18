Eccellenza alle Scotte i segreti dell’anatomia della testa e del collo

Il 18 maggio 2026 si è tenuto un evento presso un centro specializzato di un’azienda ospedaliero-universitaria dedicato alla formazione e alla ricerca in anatomia della testa e del collo. Durante l’incontro, sono stati mostrati dettagli di tecniche e procedure utilizzate nel campo, con particolare attenzione ai metodi di diagnosi e intervento chirurgico. Sono stati illustrati anche strumenti e tecnologie impiegate quotidianamente in questa disciplina, coinvolgendo professionisti e ricercatori attivi nel settore.

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Siena, 18 maggio 2026 – E’ un laboratorio d’eccellenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese quello di ricerca anatomica della testa e del collo (Head and Neck Anatomy Research Laboratory) visitato dall’assessora regionale Monia Monni accompagnata dal direttore generale Antonio Barretta, dal professor Marco Mandalà, direttore della Unità di Otorinolaringoiatria dell’Aou Senese e dal dottor Pierguido Ciabatti, direttore della Uoc Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Donato dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est. Il professor Mandalà, insieme al dottor Niccolò Fagni dell’Azienda Usl Toscana Centro, ha illustrato le attività all’Head and Neck Anatomy Research Laboratory, nato nel 2021 e fondamentale per la formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenza alle Scotte, i segreti dell’anatomia della testa e del collo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘Con l’anatomia alle fonti della medicina’Un viaggio nel corpo umano, nelle sue singolarità e nei suoi misteri, per comprendere come nascono la scoperta e la conoscenza delle malattie. Rider travolge passeggino: zia e nipotina portate alle ScotteSiena, 31 marzo 2026 – “Tanto che si diceva: prima o poi accade qualcosa di brutto”. Eccellenza alle Scotte, i segreti dell’anatomia della testa e del colloArrivano professionisti anche dall’estero per la ricerca e la formazione. L’hub è stato visitato dall’assessore regionale alla sanità Monia Monni ... lanazione.it CISL Siena: Ospedale Le Scotte, se il restyling serve a coprire il fallimento della Direzione GeneraleI numeri non mentono, e quelli del Policlinico Santa Maria alle Scotte descrivono un disastro gestionale che ha un responsabile chiaro: la governance aziendale. Cambiare tre Direttori infermieristici ... radiosienatv.it