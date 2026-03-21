‘Con l’anatomia alle fonti della medicina’

Un viaggio nel corpo umano, nelle sue singolarità e nei suoi misteri, per comprendere come nascono la scoperta e la conoscenza delle malattie. È il filo conduttore del libro Viaggio nel corpo umano. Con l’anatomia patologica alle fonti della medicina, dell’anatomopatologa Marcella Cintorino (foto), presentato il 24 marzo alle 17 all’Accademia dei Fisiocritici. L’appuntamento è rivolto a chi ama la storia della medicina come disciplina umanistica e scientifica. A presentare il volume, di cui ha firmato la prefazione, ci sarà un ospite d’eccezione: Paolo Mazzarello, professore ordinario di Storia della Medicina all’Università di Pavia e direttore del Museo Kosmos di Storia Naturale, studioso noto a livello nazionale e internazionale per i suoi lavori sulla medicina moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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