In Italia è in corso una sorveglianza attiva per l’Hantavirus dopo che quattro passeggeri di un volo internazionale sono stati identificati come presenti a bordo di un volo operato dalla compagnia olandese, che ha fatto scalo a Roma. La stessa compagnia ha trasportato una donna che, successivamente, è risultata positiva al virus e deceduta a Johannesburg. Le autorità stanno monitorando eventuali contatti e diffusione tra i passeggeri.

Hanno fatto scalo a Roma con un volo operato dalla compagnia dei Paesi Bassi Klm, lo stesso su cui ha viaggiato una donna ricoverata a Johannesburg e poi morta a causa dell’ Hantavirus. Per questa ragione, il ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva per quattro passeggeri. Quali sono i rischi. Il nostro ministero, con una nota, fa sapere che ha attivato “le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” specificando che valutazioni condivise a livello internazionale dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa ”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, sorveglianza attiva in Italia: quattro passeggeri erano sul volo con una vittima

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit