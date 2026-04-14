Misteriosa malattia in Burundi 5 morti e 35 contagiati OMS | Non è Ebola virus Marburg o febbre gialla

In Burundi, si registra un picco di casi di una malattia sconosciuta che ha provocato cinque morti e trentacinque persone contagiate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che, al momento, non si tratta di Ebola, virus Marburg o febbre gialla. Le autorità sanitarie stanno conducendo approfondite indagini per identificare la natura del contagio e comprendere l'origine dell'epidemia.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato che è in corso un'indagine per determinare la misteriosa malattia che ha causato 5 morti e 35 decessi in Burundi. Al momento le indagini hanno escluso Ebola, malattia da virus Marburg, febbre gialla e altre patologie indiziate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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