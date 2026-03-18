Allarme meningite Inghilterra il focolaio si allarga | un caso confermato in Francia

In Inghilterra, nel Kent, sono stati confermati 20 casi di meningite con due decessi. Nel frattempo, un caso è stato segnalato anche in Francia. L'area interessata dal focolaio si estende e le autorità stanno monitorando la situazione. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

L'allarme meningite in Inghilterra si allarga: nel Kent le infezioni confermate sono 20 con due morti, e un caso è confermato anche oltralpe. Il premier Keir Starmer lancia l’appello ai giovani: “Chi ha frequentato il Club Chemistry di Canterbury tra il 5 e il 7 marzo si faccia avanti subito per gli antibiotici preventivi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Due studenti morti per meningite in Inghilterra e 11 ricoverati, allarme focolaio nel night club di CanterburyUn focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. Leggi anche: Allarme meningite in Inghilterra, il Ministero: “Situazione senza precedenti”. E il contagio arriva in Francia Contenuti e approfondimenti su Allarme meningite Temi più discussi: Focolaio di meningite MenB nel Kent: i ricoverati salgono a 18, allarme nel Regno Unito; Allarme meningite nel sud dell'Inghilterra, i casi salgono a 15. Corsa per evitare che dilaghi; Allarme meningite in Inghilterra: morti 2 studenti, altri 11 ricoverati. Più di 16mila persone contattate dalle autorità sanitarie; Allarme meningite nel Regno Unito, morti 2 giovani in Kent. Allarme meningite in Inghilterra, l'Italia rischia? I sintomi e le età più delicate: Vaccini fondamentaliAllarme meningite, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco spiega chi è più a rischio e come proteggersi dopo il boom di casi in Inghilterra ... virgilio.it VIDEO | Meningite in Inghilterra, i casi accertati salgono a 20. Studenti in fila per gli antibioticiI casi accertati salgono a 20, scrivono i giornali inglesi: il batterio potrebbe essersi diffusa in un night club di Canterbury, che nel weekend 'incriminato' potrebbe essere stato visitato da 2000 gi ... dire.it In Inghilterra è scattato l'allarme per un focolaio di meningite che sta colpendo soprattutto giovani tra i 18 e i 24 anni. Il focolaio si sta estendendo in Europa - facebook.com facebook Meningite, allarme in Inghilterra: 20 casi e 2 morti #meningite tgcom24.mediaset.it/mondo/inghilte… x.com