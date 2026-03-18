Allarme meningite in Inghilterra il focolaio si allarga | un caso confermato anche in Francia

Un focolaio di meningite si sta diffondendo nel sud dell’Inghilterra con un caso confermato anche in Francia. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che coinvolge diverse regioni e richiede interventi immediati. La diffusione del virus suscita preoccupazione tra le istituzioni e le comunità locali, mentre le autorità continuano a raccogliere dati e aggiornare le misure di sicurezza.

L’emergenza sanitaria che sta interessando il sud dell’Inghilterra e che inizia a proiettare le sue ombre anche sul continente europeo rappresenta un evento di eccezionale gravità per le autorità sanitarie internazionali. Il focolaio di meningite batterica, localizzato principalmente nella contea del Kent, ha mostrato una velocità di propagazione definita senza precedenti dagli esperti della UK Health Security Agency. La situazione è precipitata nel giro di poche settimane, trasformando una serie di casi isolati in un vero e proprio allarme nazionale che ha richiesto l’intervento diretto del primo ministro Keir Starmer. Al centro della... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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