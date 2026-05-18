Nella finalissima di domenica 17 maggio, il talent condotto da Maria De Filippi ha visto il trionfo di Lorenzo Salvetti, un giovane cantante proveniente da Verona. Durante la serata, Salvetti ha superato Alessio al televoto, aggiudicandosi così il titolo di vincitore di Amici 2026. La competizione si è conclusa con il pubblico che ha scelto il suo preferito, confermando il successo dell’artista tra i partecipanti di questa edizione.

La nuova edizione del talent di Maria De Filippi si è chiusa con il successo di Lorenzo Salvetti, giovane cantante veronese che nella finalissima di domenica 17 maggio ha conquistato il pubblico battendo Alessio al televoto. Con questo risultato, Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 2026 al termine di un percorso costruito tra esibizioni dal vivo, inediti e una crescita artistica che lo ha portato fino all’ultimo atto del programma. La finale si è svolta senza grandi ospiti in studio, lasciando spazio esclusivamente ai concorrenti e alle loro performance. Una scelta che ha puntato tutto sul talento dei protagonisti e sulla decisione del pubblico da casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “È stata un’esperienza unica”: Lorenzo Salvetti vince Amici 2026

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