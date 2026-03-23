Il Cupra Raval Madrid E-Prix 2026, sesto appuntamento della stagione 12 di Formula E, ha segnato il definitivo ritorno alla ribalta del team Jaguar Tcs. Dopo un avvio di campionato piuttosto opaco, la squadra britannica ha infatti piazzato una prestigiosa doppietta in Spagna confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane: un coriaceo Antonio Félix Da Costa ha conquistato la vittoria, la seconda consecutiva per lui dopo quella di Jeddah; un incisivo Mitch Evans si è invece reso autore di una straordinaria rimonta dalle retrovie, interrotta solo sulla coriacea resistenza del suo compagno di box. Alle loro spalle, Pascal Wehrlein ha ottenuto un prezioso terzo posto al volante della Porsche grazie a un sorpasso decisivo ai danni di un combattivo Dan Ticktum su Cupra Kiro, rafforzando così la propria leadership in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Madrid 2026, le pagelle: Da Costa insuperabile, Evans irriducibile

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