Carrie Anne Fleming morta l’attrice di ‘Supernatural’ aveva 51 anni

Carrie Anne Fleming, l’attrice canadese nota per i suoi ruoli in produzioni horror come iZombie e Supernatural, è morta il 26 febbraio a Sidney, nella Columbia Britannica. Aveva 51 anni. Jim Beaver, suo collega in Supernatural, ha confermato a Variety che la Fleming è deceduta a causa di complicazioni dovute a un tumore al seno. La carriera di un’icona ‘horror’. La Fleming era nata il 16 agosto 1974 a Digby, in Nuova Scozia. In seguito frequentò la Mount Douglas Senior Secondary a Victoria, nella Columbia Britannica, e studiò recitazione al Kaleidoscope Theatre e alla Kidco Theatre Dance Company nella stessa città. La Fleming si fece conoscere al cinema e in televisione con un ruolo ricorrente in “Viper” e in “Happy Gilmore” di Adam Sandler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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