L'attrice francese Nathalie Baye è deceduta all'età di 77 anni. Negli ultimi mesi, aveva affrontato una diagnosi di demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che colpisce il cervello. Le sue condizioni di salute erano state monitorate nel tempo e considerate persistenti. La scomparsa dell'attrice è stata comunicata dalla famiglia.

Nathalie Baye lascia una grande, ammirata e premiata carriera cinematografica. La sua prima apparizione sul grande schermo risale all'inizio degli anni Settanta. Il suo primo ruolo importante, che l'ha portata alla ribalta, le è stato dato da François Truffaut nel 1973, che le ha affidato la parte di Joelle in La Nuit américaine. Ha poi recitato in film diretti da grandi come Claude Pinoteau(La Gifle, 1974), Jean-Luc Godard(Sauve qui peut (la vie), 1980), Bertrand Blier(Beau-père, 1981), Steven Spielberg(Arrête-moi si tu peux, 2002), Xavier Dolan(Laurence Anyways, 2012, Juste la fin du monde, 2016). Attrice prolifica fino agli anni 2010, è apparsa in pochi film negli ultimi anni: Lui di Guillaume Canet (2021), Downton Abbey 2: A New Era (2022) e Alibi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morta l'attrice francese Nathalie Baye, aveva 77 anni

Nathalie Baye est décédée à 77 ans (cause du décès révélée)

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Morta l'attrice francese Nathalie Baye, recitò per Truffaut. Aveva 77 anni, ebbe una figlia con Johnny Hallyday. #ANSA x.com