Duecento giorni tra carcere e domiciliari fu ingiusta detenzione | risarcita l' ex campionessa Moskalenko
Dopo più di dodici anni, la Corte d'Appello di Palermo ha riconosciuto che l’ex campionessa olimpica e mondiale di vela è stata detenuta ingiustamente per duecento giorni tra carcere e domiciliari. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che ha portato al risarcimento dell’atleta, stabilendo che la sua detenzione non aveva basi legali. La vicenda evidenzia come un errore giudiziario possa avere conseguenze significative sulla vita di una persona.
L’atleta olimpionica e campionessa mondiale di vela Larysa Moskalenko fu detenuta ingiustamente: lo ha stabilito, dopo oltre 12 anni, la Corte d'Appello di Palermo, che ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione in favore dell'ex atleta olimpionica e campionessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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