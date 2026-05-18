Duecento giorni tra carcere e domiciliari fu ingiusta detenzione | risarcita l' ex campionessa Moskalenko

Dopo più di dodici anni, la Corte d'Appello di Palermo ha riconosciuto che l’ex campionessa olimpica e mondiale di vela è stata detenuta ingiustamente per duecento giorni tra carcere e domiciliari. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che ha portato al risarcimento dell’atleta, stabilendo che la sua detenzione non aveva basi legali. La vicenda evidenzia come un errore giudiziario possa avere conseguenze significative sulla vita di una persona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui