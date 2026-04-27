Un terno sulla ruota di Napoli sbanca il Lotto | vincite in tutta Italia da nord a sud

Lo scorso 23 aprile, sulla ruota di Napoli, è stato estratto un terno che ha portato vincite in diverse regioni italiane, dal nord al sud del paese. La combinazione fortunata ha determinato un incremento di scommesse e di vincite nei punti vendita e online, coinvolgendo numerosi giocatori in tutto il territorio nazionale. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso le piattaforme di gioco e i mezzi di informazione.

Un terno sulla ruota di Napoli, uscito nel concorso dello scorso 23 aprile, ha sbancato il Lotto in tutta Italia.55-61-73 i numeri vincenti che hanno portato una vincita da 22.500 euro a Benevento. Lo stesso terno sulla ruota partenopea, come riferisce Agimeg, ha premiato altri appassionati dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di BariIl concorso del Lotto di giovedì 16 aprile porta fortuna alla Campania con vincite complessive per 122mila euro distribuite sul territorio regionale. Terno secco sulla ruota di Napoli regala a un fortunato giocatore una vincita da sogno: l'importoL’ultima estrazione del gioco del Lotto premia Napoli e la sua provincia, dove sono state centrate alcune tra le vincite più importanti del concorso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terno secco sulla ruota di Napoli regala a un fortunato giocatore una vincita da sogno: l'importo; Lotto e 10eLotto in Campania: centrato un terno da 67.500 euro; Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di Bari; Lotto, giocata fortunata a Sabaudia: con 5 euro ne vince 125mila. Un terno sulla ruota di Napoli sbanca il Lotto: vincite in tutta Italia, da nord a sudUn terno sulla ruota di Napoli, uscito nel concorso dello scorso 23 aprile, ha sbancato il Lotto in tutta Italia. 55-61-73 i numeri vincenti che hanno portato una vincita da 22.500 euro a Benevento. napolitoday.it Terno secco sulla ruota di Napoli regala a un fortunato giocatore una vincita da sogno: l'importoIl 'colpo' messo a segno nell'ultimo concorso del Lotto. Sempre nella città partenopea è stato centrato anche un 5 al SuperEnalotto ... napolitoday.it Napoli, drogati e rapinati a Posillipo: banditi in fuga con un diamante da 300mila euro - facebook.com facebook Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli. In corso anche perquisizioni della Polizia, l' omicidio nel 2024 a Secondigliano #ANSA x.com