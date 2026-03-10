Polizia metropolitana di Napoli | sequestrata un’attività abusiva a San Giorgio a Cremano

Gli agenti della polizia metropolitana di Napoli hanno sequestrato un’attività abusiva a San Giorgio a Cremano. L’azienda non aveva le autorizzazioni ambientali richieste e il proprietario è stato denunciato. Inoltre, sono state identificate cinque dipendenti irregolari che lavoravano senza contratto. L’intervento si inserisce in un'azione di controllo sul territorio finalizzata al rispetto delle normative.

Era priva delle necessarie autorizzazioni ambientali, proprietario denunciato per la 5 dipendenti irregolari. Continuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine e gli opifici abusivi. Sequestrata un'attività nel comune di San Giorgio a Cremano, in via Cupa Mannini 5, su una superficie di 700 metri quadrati. L'opificio era dedito alla fusione, lavorazione, trasformazione, verniciatura e trattamento di prodotti metallici e non metallici. Il proprietario, denunciato, era sprovvisto di autorizzazione allo scarico dei reflui pur utilizzando acidi sgrassanti e vernici che, senza alcun trattamento, finivano nella fogna pubblica; non aveva altresì le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, né qualsivoglia documentazione per la tracciabilità dei rifiuti.