Due nuovi festival per valorizzare il borgo di Preggio | gli appuntamenti in estate

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Umbertide ha approvato il patrocinio e un contributo economico a favore della Pro Loco Preggio, associazione attiva nel promuovere e valorizzare il borgo. Nei prossimi mesi, sono in programma due festival che si terranno durante l’estate, con l’obiettivo di attirare visitatori e rendere più vivace il centro storico. La decisione riguarda anche l’aspetto organizzativo e finanziario di questi eventi, che mirano a rafforzare l’identità locale e a sostenere le attività culturali del territorio.

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La Giunta Comunale di Umbertide ha deliberato nei giorni scorsi la concessione del patrocinio e di un contributo economico alla Pro Loco Preggio, realtà che dalla sua ripartenza sta svolgendo un ruolo fondamentale nel rilancio e nella valorizzazione del borgo anche attraverso l’organizzazione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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