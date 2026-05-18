Due nuovi festival per valorizzare il borgo di Preggio | gli appuntamenti in estate

La Giunta Comunale di Umbertide ha approvato il patrocinio e un contributo economico a favore della Pro Loco Preggio, associazione attiva nel promuovere e valorizzare il borgo. Nei prossimi mesi, sono in programma due festival che si terranno durante l’estate, con l’obiettivo di attirare visitatori e rendere più vivace il centro storico. La decisione riguarda anche l’aspetto organizzativo e finanziario di questi eventi, che mirano a rafforzare l’identità locale e a sostenere le attività culturali del territorio.

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La Giunta Comunale di Umbertide ha deliberato nei giorni scorsi la concessione del patrocinio e di un contributo economico alla Pro Loco Preggio, realtà che dalla sua ripartenza sta svolgendo un ruolo fondamentale nel rilancio e nella valorizzazione del borgo anche attraverso l’organizzazione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Panel 1_Festival e inclusione sociale. Il ruolo delle performing arts a servizio delle comunità Sullo stesso argomento Festival d'estate: gli appuntamenti gastronomici estivi in giro per l'ItaliaProprio durante i festival, gastronomici e non, Airbnb registra le sue crescite record, con picchi fino al è160% anno su anno in occasione degli... "Valorizzare il borgo attraverso la storia"Spunta a sorpresa la candidatura di Anna Maria Caraffa per Santa Vittoria in Matenano. Devastata dalla spregiudicatezza di certi colleghi che vengono al Festival portandosi dietro *un* singolo cavo per caricare tutto. Non so quanti colleghi ho già soccorso con cavi malfunzionanti, rotti, con due device scarichi in contemporanea. Siete: pazzi. #Ca x.com Due giorni di musica tra film e contemporaneitàQuesto fine settimana il Pontedera Music Festival si prepara a offrire due appuntamenti di grande interesse, capaci di unire il fascino della musica per il cinema alla ricerca contemporanea e alla spe ... lanazione.it Suggerimenti per festival musicali reddit Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia due nuovi co-conduttoriAttraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha annunciato due nuovi co-conduttori per due serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato la ... rockol.it