valorizzare il borgo attraverso la storia

A Santa Vittoria in Matenano si è presentata una nuova candidata alle imminenti elezioni comunali. Si tratta di una donna nata e cresciuta nel borgo, che ha deciso di candidarsi dopo aver vissuto fuori per quarant’anni, mantenendo comunque un legame forte con il paese. La sua scelta di partecipare alla competizione elettorale è motivata dal desiderio di valorizzare e preservare il patrimonio storico del luogo.

Spunta a sorpresa la candidatura di Anna Maria Caraffa per Santa Vittoria in Matenano. Caraffa, perché ha scelto di candidarsi? "Sono nata e cresciuta in questo borgo, anche se quarant’anni fa mi sono trasferita a pochi chilometri, l’ho sempre tenuto nel cuore. Ho quattro figli e mi chiedo che futuro stiamo costruendo. Ho visto il borgo perdere lentamente vitalità. Un gruppo di persone con la mia stessa visione, mi ha chiesto di aiutare a concretizzare idee e progetti vitali per l’economia del paese. Possiedo anni di esperienza in più settori e una rete di professionisti da mettere al servizio del paese". Quali sono i punti cardine del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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