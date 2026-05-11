La nuova truffa al supermercato 10 euro per i bimbi malati e il pos in corsia | in pochi secondi spariscono 2mila euro

Una truffa si è diffusa recentemente nei supermercati, con un uomo che si presenta come benefattore e chiede donazioni per i bambini malati. Con un sorriso amichevole e una richiesta toccante, riesce a convincere alcune persone a consegnargli circa 10 euro, mentre in alcuni casi si aggirano intorno ai 2.000 euro. La truffa avviene anche attraverso l’uso di un POS in corsia, dove alcuni clienti finiscono per perdere somme ingenti in pochi secondi.

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