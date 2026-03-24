La truffa del money muling | basta un click per perdere migliaia di euro ecco come evitarla

Un click che sembra innocuo, un like che sembra remunerativo, ma in pochi giorni 7500 euro spariti dal conto. È la drammatica esperienza di una donna di 30 anni di Montecassiano, in provincia di Macerata, vittima della cosiddetta truffa del money muling, scoperta dai Carabinieri che hanno denunciato 11 persone per truffa e ricettazione. Tutto inizia con un messaggio su Telegram: "Unisciti al gruppo e guadagna soldi veri mettendo like ai post". I truffatori avevano creato un gruppo dall'aspetto legittimo, con nomi simili a marchi famosi di abbigliamento e prodotti di bellezza. I primi pagamenti effettuati davvero hanno convinto la vittima della serietà dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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