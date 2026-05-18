Due donne sono state trovate morte in un cantiere abbandonato alla periferia di Napoli. Poco dopo il ritrovamento, un uomo ha confessato di averle uccise, affermando di averlo fatto dopo un rapporto sessuale con loro. La polizia ha ascoltato la sua testimonianza e ha avviato le indagini per verificare la versione fornita. Le autopsie sono state disposte per chiarire le cause dei decessi e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La vicenda ha suscitato sconcerto tra la comunità locale.

A Pollena Trocchia, nel Napoletano, la svolta arriva nelle ore successive al ritrovamento di corpi delle due donne in un cantiere abbandonato. Un uomo di 48 anni viene portato in caserma e interrogato a lungo dai militari della Compagnia di Torre del Greco. Davanti agli investigatori confessa. “ Sono prostitute, le ho uccise in due giorni diversi ”, avrebbe dichiarato in base a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Il ritrovamento delle due donne. A far partire l’intervento è la telefonata di una coppia che si era appartata nella zona. I due raccontano di aver visto un uomo entrare nell’edificio cementato insieme a una donna. Poco dopo, però, lo stesso uomo sarebbe uscito da solo, con una borsetta femminile in mano, allontanandosi in auto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Due donne trovate morte in un cantiere alla periferia di Napoli, c’è la confessione: “Le ho uccise dopo un rapporto sessuale”

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Due donne trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli

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