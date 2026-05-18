Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia | indagini in corso

Nella notte, due donne sono state trovate morte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, nel Napoletano. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere situato in una zona residenziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della scientifica per i rilievi e l’avvio delle indagini. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause del decesso né su eventuali elementi che possano chiarire la dinamica dei fatti.

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I corpi sono stati scoperti nella notte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Le vittime non sono ancora state identificate. Un uomo è sotto interrogatorio. Macabra scoperta nella notte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di due donne sono stati rinvenuti all’interno di un cantiere edile. I corpi delle vittime, non ancora identificate ma ritenute probabilmente straniere, sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani dell’edificio. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare le vittime. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: indagini in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Due donne sono state trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli Sullo stesso argomento Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiI corpi di due donne sono stati ritrovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di due donne, due prostitute probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napol x.com Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena TrocchiaDue donne trovate morte in un edificio in costruzione nel Napoletano. I corpi nel piano seminterrato del cantiere: indagano i Carabinieri. adnkronos.com