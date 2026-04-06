Inizia la giornata di tennis al torneo di Montecarlo con il primo match sul Campo dei Principi, mentre si seguono anche i confronti tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie. La diretta streaming permette di aggiornarsi in tempo reale sugli incontri in corso, offrendo un quadro completo delle sfide in corso sulla terra rossa. La competizione prosegue con diversi incontri che attirano l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 12.05 E’ in corso il primo incontro sul Campo dei Principi tra il francese Arthur Rinderknech e il russo Karen Khachanov: avanti il transalpino, dopo aver conquistato il primo parziale sullo score di 7-5. 12.03 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca, esordio pieno di insidie per il tennista romano, al cospetto di un giocatore solido che ha nel mattone tritato la sua superficie preferita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in corso il primo match sul Campo dei Principi

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Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto...

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Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com

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