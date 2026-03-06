Il team Cadillac ha affrontato il suo primo giorno di prove libere in Formula 1 a Melbourne, segnando il debutto ufficiale nel campionato del mondo. Durante il venerdì, sono stati registrati momenti di entusiasmo, ma anche problemi tecnici. La squadra ha accumulato esperienza in vista delle prossime sfide della stagione.

Il primo venerdì del Gran Premio d’Australia 2026 ha segnato una tappa storica per Cadillac Formula 1 Team, finalmente al debutto ufficiale in un weekend del Mondiale. Sul circuito di Albert Park, il team americano ha portato in pista la nuova monoposto iniziando a raccogliere i primi dati concreti di un progetto attesissimo, nato per inserirsi in una Formula 1 sempre più competitiva e internazionale. Più dei tempi, in questa fase contava soprattutto un altro aspetto: mettere insieme chilometri, verificare l’affidabilità della vettura e testare il funzionamento dell’intera struttura in un contesto reale. Per una squadra all’esordio, ogni giro completato rappresenta infatti un passaggio fondamentale non solo sul piano tecnico, ma anche su quello organizzativo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cadillac debutta in Formula 1 a Melbourne: primo venerdì tra emozione, problemi e tanta esperienza da accumulare

