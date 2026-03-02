Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km h

Nel 2026, Xiaomi introdurrà tre nuovi veicoli nel settore automobilistico: un SUV elettrico chiamato YU7 GT con 1.000 cavalli e una velocità massima di 300 kmh, un maxi SUV YU9 dotato di range extender e un concept car denominato Vision GT destinato al videogioco Gran Turismo 7. La società punta a rafforzare la propria presenza nel mercato delle auto elettriche.

Xiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range extender e il concept Vision GT per il videogioco Gran Turismo 7. I primi due modelli sono previsti per la prima metà dell’anno, mentre il Vision GT è stato presentato a Barcellona durante il Mobile World Congress 2026. Questa mossa sottolinea l’intenzione del marchio cinese di coprire diversi segmenti del mercato, da quelli sportivi a quelli familiari, con un mix di tecnologia, design e innovazione. Un SUV da record: il YU7 GT e la sua potenza da 1.000 CV. Il YU7 GT è un SUV elettrico con design aggressivo, caratterizzato da paraurti riveduti, passaruota allargati e un diffusore posteriore ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

