McLaren sfida l’elettrico | nuovi SUV e motori termici fino al 2030

Il dirigente di un noto gruppo automobilistico ha annunciato che l’azienda continuerà a sviluppare veicoli con motori a combustione interna e SUV fino al 2030, sfidando la crescente tendenza verso l’elettrico. Durante un intervento pubblico, sono stati condivisi dettagli sui piani futuri, che prevedono la presenza di motorizzazioni tradizionali e nuovi modelli di SUV nel catalogo del marchio. La decisione si inserisce nel quadro delle strategie di lungo termine dell’azienda.

Nick Collins, capo della dirigenza di McLaren Group Holdings, ha delineato la rotta del marchio per i prossimi anni. L’azienda punterà esclusivamente su motori a combustione interna fino al 2030, rimandando l’elettrico a una fase successiva basata sulla domanda reale dei collezionisti. La decisione strategica emerge dall’analisi del mercato globale e dalle necessità di gestione post-fusione con la startup Forseven. Il piano prevede un’espansione della gamma che supererà il tradizionale modello biposto, grazie anche agli investimenti da 1,5 miliardi di sterline versati dal fondo sovrano di Abu Dhabi, CYVN Holdings. Entro l’estate è atteso un annuncio pubblico che mostrerà la nuova direzione estetica del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McLaren sfida l’elettrico: nuovi SUV e motori termici fino al 2030 Renault: stop ai motori termici, 100% elettrico entroIl gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come... Mercedes-AMG: arriva il terzo modello elettrico, tra innovazione tecnologica e tradizione dei motori termici.Mercedes-AMG accelera verso l'elettrico con l'annuncio di un terzo modello nativo a batteria, affiancandosi alla produzione di vetture con motori a... Temi più discussi: McLaren prepara una nuova era: supercar ibride, motori termici e nuovi modelli per l’estate; Ora la sfida dell'auto elettrica si gioca su ricarica e cambio batterie; L'elettrica ad alte prestazioni: la Nuova Opel Corsa GSE sfida il Nürburgring prima del debutto a Parigi; F1 2026, che disastro: l’elettrico cambia la qualifica e cancella la sfida sportiva!. McLaren, la gamma del futuro si rivela in estateQuesta estate McLaren presenterà in anteprima la sua prima nuova auto dalla fusione con la start-up Forseven. Segnando l’inizio di una nuova fase per la storica casa di Woking. L’operazione è stata re ... formulapassion.it McLaren svelerà il suo futuro entro l'estate: niente elettrico fino al 2030Nick Collins, CEO di McLaren Group Holdings, annuncia i piani dell’azienda. msn.com Arrow McLaren a caccia del primo successo nel 2026. Tony Kanaan analizza la sfida ai Big 4. #TSOS #IndyCar #ArrowMcLaren #LongBeachGP x.com | ACCADDE OGGI Brasile 1985: inizia la sfida mondiale La Ferrari 156/85 debutta con ambizioni importanti, ma tra sottosterzo, errori e affidabilità ancora da perfezionare, il primo atto va alla McLaren. Alboreto parte dalla pole, lotta ma deve cedere a u - facebook.com facebook