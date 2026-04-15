Soriano l’arsenale della ‘ndrangheta | droga e 43 esplosivi scoperti

Durante un’operazione della Direzione distrettuale antimafia sono stati scoperti un arsenale con 43 esplosivi e una significativa quantità di droga nel centro storico di Soriano Calabro. L’indagine, denominata Jerakarni, ha portato alla luce il ruolo di un gruppo criminale locale coinvolto nel controllo di quella zona. Le autorità hanno sequestrato materiali esplosivi e sostanze stupefacenti durante le attività di perquisizione e indagine.

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha svelato i dettagli dell’inchiesta denominata Jerakarni, che mette a nudo il controllo capillare esercitato dalla ‘ndrina Emanuele-Idà sul centro storico di Soriano Calabro. Tra vicoli stretti e abitazioni fatiscenti, un gruppo criminale ha trasformato la geografia del borgo in un sistema di stoccaggio per stupefacenti e armi, alimentando un clima di costante intimidazione tra i residenti. L’architettura del controllo tra vicoli e arsenali. Il tessuto urbano di Soriano, caratterizzato da edifici ravvicinati e una fitta rete di passaggi angusti, ha fornito per anni lo schermo ideale per le attività della famiglia Emanuele-Idà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soriano, l’arsenale della ‘ndrangheta: droga e 43 esplosivi scoperti VIDEO| 'Ndrangheta, sequestrato l'arsenale da guerra della cosca Molé: tre arrestiLe indagini della Guardia di finanza hanno confermato l’aggravante mafiosa, collegando le armi sequestrate alle attività criminali Un vero arsenale... Leggi anche: Arsenale e esplosivi in casa a Oschiri, un arresto