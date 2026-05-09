Due giovani sono stati arrestati a Rimini sud con quasi 19 chilogrammi di droga sequestrata durante un'operazione della polizia. Uno dei due era il corriere, mentre l’altro si occupava di nascondere la sostanza in casa. La polizia ha intercettato e fermato i sospetti durante le indagini, che hanno portato al sequestro e all’arresto dei due uomini. Nella perquisizione, sono stati trovati e sequestrati i quantitativi di droga.

Uno faceva il corriere. L’altro veniva pagato per nascondere la droga in casa. Due giovani in manette, quasi 19 kg di droga sequestrata: è il bilancio del blitz condotto dalla squadra mobile della polizia nella zona di Rimini sud. L’operazione è scattata la sera di mercoledì dopo alcune segnalazioni. Un 27enne romeno è stato fermato dagli agenti che lo stavano tenendo d’occhio da un po’. Nel suo zaino, i poliziotti hanno trovato 2,5 kg di hashish e marijuana. Sulle base delle segnalazioni, sono riusciti a risalire alla casa dove lo spacciatore andava a rifornirsi: l’abitazione di un 34enne riccionese, incensurato. Nella casa hanno trovato altri 16 kg di hashish e marijuana, bilancini, sacchetti per il confezionamento delle dosi e parecchi soldi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestati con 19 kg di droga: uno la nascondeva a casa, l’altro era il corriere

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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