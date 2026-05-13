Spaccio di hashish alla Rotonda | i carabinieri arrestano 3 persone
Nella notte, i carabinieri hanno eseguito controlli nella zona di largo Rotonda, arrestando tre persone con l'accusa di spaccio di hashish. Le operazioni sono state mirate e hanno portato al fermo dei soggetti coinvolti. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e avviato le procedure per le formalità di rito. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle identità delle persone coinvolte.
Tre persone arrestate per spaccio di stupefacenti. E' l'esito dei controlli mirati eseguiti nella notte dai carabinieri, con particolare attenzione a largo Rotonda. Nella notte di oggi (13 maggio) i carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada hanno condotto un servizio mirato, anche.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Pomezia. Spaccio di droga “porta a porta”. In Via Afrodite i Carabinieri arrestano un 49enne italiano per spaccio di cocaina e hashishPOMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 49enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze...
Leggi anche: Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone
Temi più discussi: Spaccio di droga in piazza della Repubblica, due giovani con cocaina e hashish arrestati; Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish; Spaccio in via Icco: due arresti della Polizia di Stato - Polizia di Stato; Tre arresti, cocaina e pistola: stop asse dello spaccio.
TARANTO: 26ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO IN POSSESSO DI HASHISH La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 26 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il p facebook
L’appartamento a Borgo Panigale come base di spaccio: due arresti: Cocaina, hashish e soldi nascosti nell’appartamento usato come centrale dello spaccio dlvr.it/TSWR5M ? ?? x.com
Quanto è forte la mafia macroeconomica nell'Europa di oggi? - reddit.com reddit
Sulzano, nel cruscotto dell’auto i panetti di hashish. A casa coltelli, bilancini e libri contabili dello spaccioIl 37enne fermato durante un controllo stradale aveva messo in piedi un’attività imprenditoriale di produzione e vendita di stupefacenti ... ilgiorno.it
Spaccio, scoperta una rete fra giovani di quattro province: dodici denunciati fra i 16 e i 23 anniROVIGO/VERONA - Tocca anche le province di Rovigo e Verona, oltre che Ferrara e Mantova (da cui è partita), l'inchiesta che ha portato alla scoperta di un giro di spaccio tra ... ilgazzettino.it