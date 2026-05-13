Spaccio di hashish alla Rotonda | i carabinieri arrestano 3 persone

Nella notte, i carabinieri hanno eseguito controlli nella zona di largo Rotonda, arrestando tre persone con l'accusa di spaccio di hashish. Le operazioni sono state mirate e hanno portato al fermo dei soggetti coinvolti. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e avviato le procedure per le formalità di rito. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle identità delle persone coinvolte.

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