massa lombarda spaccio di droga carabinieri arrestano un minorenne

A Massa Lombarda, i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno arrestato un minorenne accusato di spaccio di droga. L'operazione fa parte delle attività di contrasto al distribuzione di sostanze stupefacenti nella zona. L'arresto è stato effettuato nel corso di un'operazione di controllo. Il minorenne è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Arrestato un minorenne per spaccio. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nel pomeriggio di giovedì, i militari della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un sedicenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito dopo un’attenta attività di monitoraggio del territorio, focalizzata sulle aree isolate del paese segnalate come possibili punti di incontro tra spacciatori e assuntori. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’auto ferma in un parcheggio isolato nei pressi di un centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massa, i Carabinieri arrestano 31enne straniero per spaccioProsegue l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo.

Monterotondo. Spaccio di droga. I Carabinieri arrestano tre uomini e una donna e sequestrano cocaina e contanti…Cronache Cittadine MONTEROTONDO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito dell’intensificazione dei...

