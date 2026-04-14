Così la droga viaggiava dal Belgio e dalla Spagna a Bolzano 18 arresti | i dettagli della maxi operazione

Una vasta operazione ha portato all’arresto di 18 persone a Bolzano, coinvolte nel traffico internazionale di droga proveniente dal Belgio e dalla Spagna. Sono state eseguite 28 misure cautelari e sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La polizia ha smantellato una rete criminale che gestiva il trasporto di droga attraverso diversi Paesi europei, con dettagli che saranno approfonditi nelle indagini in corso.

È di 28 misure cautelari per traffico internazionale di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Bolzano e coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. L’azione, che ha coinvolto numerose province italiane, è stata portata avanti per contrastare un’organizzazione criminale dedita allo smercio di ingenti quantitativi di droga, con ramificazioni sia nazionali che estere. Un’operazione coordinata su scala nazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione delle Squadre mobili di Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza, oltre alle Sezioni investigative SISCO di Brescia, Trento, Trieste e Venezia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Così la droga viaggiava dal Belgio e dalla Spagna a Bolzano, 18 arresti: i dettagli della maxi operazione Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuanaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. 17 arresti per traffico di droga a Messina, le immagini della maxi operazione: 100 militari in azioniÈ di 17 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella provincia di Messina.