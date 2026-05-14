il discorso di mario draghi ad aquisgrana

Oggi pubblichiamo il discorso pronunciato da Mario Draghi durante la cerimonia di consegna del Premio internazionale Carlo Magno, tenutosi nella città di Aquisgrana. Il discorso è stato pronunciato in occasione di questo evento ufficiale e riguarda argomenti di interesse pubblico, senza l'inclusione di commenti o analisi. La cerimonia si è svolta in una location ufficiale, con la presenza di rappresentanti istituzionali e invitati.

Pubblichiamo il discorso di Mario Draghi, pronunciato in occasione della cerimonia di conferimento del Premio internazionale Carlo Magno della città di Aquisgrana. Signor Sindaco Dr. Ziemons, Cancelliere Merz, Primo Ministro Mitsotakis, Presidente Laschet, Presidente Lagarde, Illustri premiati degli anni precedenti, Eminenze ed Eccellenze, Gentili ospiti, Signore e Signori, Non fingerò che ciò che attende l’Europa sia facile. La tensione cui è sottoposto il nostro continente è profonda e si fa più pesante di mese in mese. Ma questo non è solo un momento di pericolo. È anche un momento di rivelazione. Perché le forze che oggi mettono alla... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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