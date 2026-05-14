Draghi ad Aquisgrana | il mandato per una nuova forza dell’Europa

Il presidente del Consiglio si è recato ad Aquisgrana per partecipare a un incontro dedicato alla creazione di una nuova forza europea. Tra i temi discussi ci sono le relazioni tra il governo italiano e la Commissione europea, con particolare attenzione alle future dinamiche di collaborazione. È stato affrontato anche il ruolo della Germania, con un focus sulla necessità di rivedere il modello economico fondato sull'export.

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? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra Meloni e la Commissione europea?. Perché la Germania deve cambiare il suo modello economico basato sull'export?. Quali pilastri proporrà Draghi per proteggere le imprese dai giganti globali?. Come influirà l'asse Merz-Draghi sulla leadership di Ursula von der Leyen?.? In Breve Cerimonia del premio Karlspreis ad Aquisgrana il 14 maggio 2026. Asse strategico tra Draghi e Merz per influenzare la gestione Von der Leyen. Agenda competitività su mercato unico, capitali, energia, difesa e digitale. Possibili margini di manovra per la politica estera di Giorgia Meloni. Ad Aquisgrana, nel cuore della Germania, il premio Carlo Magno viene consegnato a Mario Draghi oggi, 14 maggio 2026, delineando un nuovo percorso strategico per la potenza del continente europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Draghi ad Aquisgrana: il mandato per una nuova forza dell’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella: l’Europa torna ad avere una forza attrattiva superiore? Domande chiave Come influirà l'allargamento verso l'est sulla stabilità interna dell'Unione? Perché l'aggressione russa impone... La forza morale degli ucraini, e la nascita di una nuova EuropaDa più di quattro anni gli ucraini tengono inchiodati i russi su una linea del fronte lunga più di mille chilometri e sostanzialmente immobile dalla... Temi più discussi: Il premio Carlo Magno offrirà spunti anche a Meloni per provare contare in Europa; Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno; Lagarde, 'Draghi nella tradizione di Carlo Magno, con lui l'euro irreversibile'; Bce, al bivio tra vendita al dettaglio e crescita: più vicino il rialzo dei tassi a giugno. Mario Draghi E' stato insignito del prestigioso Premio Carlo Magno 2026 per il suo contributo fondamentale all'unità e alla competitività europea. La cerimonia di consegna si terrà il 14 maggio 2026 ad Aquisgrana, riconoscendo il suo ruolo nell'integrazione U x.com Lagarde, 'Draghi nella tradizione di Carlo Magno, con lui l'euro irreversibile'È per me un piacere particolare trovarmi qui ad Aquisgrana - la città di Carlo Magno - per rendere omaggio a Mario Draghi, nostro caro amico. Parlare di Carlo Magno significa, quasi inevitabilmente, ... ansa.it A Draghi il Premio Carlo Magno, 'attuare il suo rapporto'Il suo whatever it takes, le tre parole memorabili che salvarono l'euro in piena crisi, quando lo spread teneva col fiato sospeso l'Ue, non è stato mai dimenticato. E sarà l'ex premier italiano ... ansa.it