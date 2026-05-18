Dove vedere in tv Cobolli-Buse ATP Amburgo 2026 | orario programma streaming

Nella giornata di martedì 19 maggio inizia l’ATP 500 di Amburgo 2026, con il primo turno di Flavio Cobolli contro Ignacio Buse, giocatore qualificato peruviano. L’incontro si svolge in questa data, e le modalità di visione includono sia la trasmissione in televisione che lo streaming online. Le partite si tengono nel corso della giornata e il programma completo e gli orari sono disponibili sui canali ufficiali e sui servizi di streaming dedicati agli eventi tennistici.

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Comincia nella giornata di martedì 19 maggio il percorso di Flavio Cobolli nell’ ATP 500 di Amburgo 2026, affrontando al primo turno il qualificato peruviano Ignacio Buse. Il tennista romano si presenta ai nastri di partenza del torneo tedesco da campione in carica e testa di serie n.4, con l’obiettivo di dare continuità ai buoni risultati delle ultime settimane e arrivare con un trend positivo a Parigi. Il 24enne azzurro, capace di issarsi recentemente al 12° posto del ranking mondiale, deve fare i conti questa settimana con una cambiale molto pesante (i 500 punti raccolti un anno fa proprio ad Amburgo) ma nel frattempo si è garantito un posto tra le prime 16 teste di serie in vista del sorteggio del tabellone principale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026... Dove vedere in tv Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Dove vedere in tv Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingComincia nella giornata di martedì 19 maggio il percorso di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Amburgo 2026, affrontando al primo turno il qualificato ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSfruttare l'onda lunga di entusiasmo generata dalla prima vittoria nel torneo di casa e capitalizzare un abbinamento, almeno sulla carta, abbordabile per ... oasport.it