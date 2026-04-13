Domani inizia l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Monaco 2026, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali sulla terra battuta bavarese. Il tennista italiano affronterà al primo turno il tedesco qualificato Diego Dedura. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, permettendo agli appassionati di seguire il confronto fin dal suo inizio.

Obiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ ATP 500 di Monaco 2026 affrontando al primo turno il qualificato tedesco Diego Dedura. Chance importante tabellone alla mano per il tennista romano, accreditato della quarta testa di serie e chiamato ad un cambio di passo dopo le prestazioni sottotono della scorsa settimana a Montecarlo. Il numero 3 d’Italia era uscito di scena al secondo turno nel Principato venendo travolto dall’emergente belga Alexander Blockx, quindi dovrà sicuramente alzare l’asticella nei prossimi giorni per vincere qualche partita e macinare punti importanti nel ranking mondiale in vista di Roma e Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Cobolli-Kecmanovic, ATP Acapulco 2026: orario semifinale, programma, streamingNella notte italiana di sabato 28 febbraio Flavio Cobolli sarà protagonista nel torneo ATP500 di Acapulco.

Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streamingL’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 17.