Dove vedere in tv Cobolli-Medvedev ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv si disputa l'incontro tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. È la terza volta che i due si affrontano, ma questa volta il confronto si svolge in uno scenario più equilibrato rispetto alle precedenti sfide di due anni fa. Cobolli, che si è avvicinato molto al russo in classifica, cerca di continuare il suo percorso nel torneo.

Sarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini rispetto ai confronti di due anni fa perché il capitolino si è avvicinato, e non di poco, al russo, peraltro con un vantaggio non indifferente. Quel vantaggio, al netto delle particolarissime condizioni che si trovano a Madrid, si chiama terra rossa. Medvedev, è storia nota, pur sapendoci giocare non è esattamente il maggiore degli amanti del mattone tritato, mentre Cobolli ci è cresciuto e sta provando, ora, a costruire un numero di risultati in grado di portarlo più in alto possibile nella classifica mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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