Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San Zeno
Questa settimana si celebrano i festeggiamenti in onore di San Zeno, patrono di Verona, conosciuto come il “santo pescatore”. In occasione della ricorrenza, molte persone si recano nei ristoranti e nelle trattorie della città per gustare il pesce fritto, una tradizione che si tramanda da tempo. Sono diverse le attività che propongono specialità a base di pesce, spesso con ricette tradizionali e ingredienti freschi, per rispettare la tradizione di questa festa.
Questa settimana si festeggia San Zeno, patrono di Verona: il “santo pescatore”, ed è tradizione mangiare pesce fritto in suo onore.bbiamo cercato il migliore pesce fritto in città per celebrare la tradizione magari con un bianchetto di Soave o Custoza.Trattorie Trattoria ai Piloti (Piazza San. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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