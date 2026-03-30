Durante gli ultimi incontri con i cittadini delle frazioni di Olmo e San Zeno, il candidato a sindaco ha commentato la situazione locale, affermando che a San Zeno si percepisce un odore di pesce marcio. Questi incontri fanno parte delle attività di campagna elettorale e si sono svolti nei giorni recenti.

Il candidato a sindaco della Lista Indipendente per Arezzo a colloquio con i cittadini di Olmo: "SR71 pericolosa, servono luci, dissuasori e un semaforo" Tra gli ultimi incontri del candidato a sindaco Michele Menchetti c'è stato quello con i cittadini delle frazioni di Olmo e San Zeno. Con loro sono state analizzate le criticità e i bisogni. “Sono uno di fronte all’altro, separati da una strada e dalla ferrovia. Da una parte Olmo, dall’altra San Zeno. Super residenziale il primo, polo industriale con un fatturato a nove zeri il secondo. Destini diversi e un punto in comune: gli annusatori professionisti. Da tempo i cittadini segnalano... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Menchetti: "A San Zeno la sindrome è da odore di pesce marcio"

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A San Zeno la sindrome è da odor di pesce marcio. Menchetti a colloquio con i cittadini di OlmoArezzo, 30 marzo 2026 – Sono uno di fronte all’altro, separati da una strada e dalla ferrovia.

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