A San Zeno, nel comune di Arezzo, si avverte un odore di pesce marcio, mentre il sindaco ha incontrato i cittadini di Olmo. La zona è divisa da una strada e dalla ferrovia, con Olmo e San Zeno distanti tra loro. La situazione ha attirato l’attenzione locale, con i residenti che hanno espresso le proprie preoccupazioni durante il colloquio con l’amministratore comunale.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Sono uno di fronte all’altro, separati da una strada e dalla ferrovia. D a una parte Olmo, dall’altra San Zeno. Super residenziale il primo, polo industriale con un fatturato a nove zeri il secondo. Destini diversi e un punto in comune: gli annusatori professionisti. Da tempo i cittadini segnalano cattivi odori e gli annusatori – su voler del Comune - torneranno presto in azione, dopo lo studio olfattometrico condotto tra aprile 2024 e marzo 2025 in cui sono state rilevate varie matrici odorigene, dai rifiuti umidi all’ammoniaca, dai solventi ai fertilizzanti. Nonostante non siano “nasi professionisti” da qualche tempo i cittadini hanno identificato un odoraccio in più e per giunta nauseabondo: di pesce marcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Zeno la sindrome è da odor di pesce marcio. Menchetti a colloquio con i cittadini di Olmo

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