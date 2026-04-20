Scalia Sciacca ko a Fiumefreddo ma segnali incoraggianti in emergenza

La squadra di Scalia Sciacca ha subito una sconfitta per 3-0 in trasferta contro Fiumefreddo, ma ha mostrato miglioramenti nel modo di giocare e nell’approccio durante la partita. Nonostante il risultato, i segnali emersi dall’incontro sono stati considerati positivi dai tecnici e dai tifosi presenti, che hanno notato un atteggiamento più deciso e una maggiore compattezza in campo rispetto alle precedenti uscite.

La formazione di Scalia Sciacca torna da Fiumefreddo con una sconfitta per 3-0, ma con indicazioni tutt’altro che negative sul piano del gioco e dell’atteggiamento. Nella sfida del girone H del campionato di Serie B, i saccensi hanno ceduto al Papiro Fiumefreddo al termine di un match che, numeri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Bertram Derthona, finale amara ma segnali incoraggianti: "La Coppa Italia è stata di altissimo livelloLa Bertram Derthona Tortona esce dalla Coppa Italia con una sconfitta in finale, ma con la netta impressione di aver acquisito solidità e valore... Economia Toscana, Pil in lieve crescita (+0,8%) trainato da turismo ed export. Giani: "Luci e ombre ma segnali incoraggianti"L'analisi del rapporto Irpet sulla salute dell'economia regionale: persiste la crisi del manifatturiero e della moda che, nel terzo trimestre, fa... Contenuti di approfondimento Si parla di: Volley, la Rossopomodoro sfida Termini nel derby. Troppo forte il Corigliano per la Scalia Volley: i saccensi cedono 3-0 alla capolistaSconfitta netta per la Scalia Volley Sciacca nella 19esima giornata del campionato di Serie B. Sul campo della capolista Corigliano il sestetto saccense è stato battuto per 3-0, con parziali che non ... agrigentonotizie.it Scalia Sciacca sfiora l’impresa, Bronte si salva solo al tie-breakLa Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda Roccazzella, al termine di una gara intensa e di alto livello tecnico, cedendo soltanto al tie-break dopo aver ... agrigentonotizie.it