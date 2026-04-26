Bimba di 6 anni ricoverata al Gaslini | condizioni gravi ma segnali incoraggianti
Una bambina di 6 anni, coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, si trova attualmente in terapia intensiva all'ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma sono stati osservati alcuni segnali che potrebbero indicare miglioramenti. La famiglia e i medici continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime ore. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.
Resta ricoverata in terapia intensiva al Gaslini la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro. La prognosi è riservata, ma – nonostante la gravità delle lesioni – la piccola era già stata stabilizzata in modo efficace nell’ospedale calabrese prima del trasferimento.L’obiettivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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