Bimba di 6 anni ricoverata al Gaslini | condizioni gravi ma segnali incoraggianti

Una bambina di 6 anni, coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, si trova attualmente in terapia intensiva all'ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma sono stati osservati alcuni segnali che potrebbero indicare miglioramenti. La famiglia e i medici continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime ore. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.