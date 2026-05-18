Dopo Modena aree pedonali a rischio e fioriere dei T-days | il presidio da estendere

Dopo l’attentato avvenuto a Modena, si torna a parlare di aree pedonali e delle fioriere installate durante i T-days come possibili zone a rischio. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza urbana, portando a richieste di estendere i presidi di protezione in diverse zone della città. La natura dell’attentato, che non sembra essere collegata a motivi di radicalizzazione religiosa, ha comunque sollevato preoccupazioni sulla vulnerabilità di alcuni spazi pubblici. Le autorità stanno valutando eventuali misure di sicurezza aggiuntive.

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Bologna, 18 maggio 2026 – L’ attentato di Modena, benché non legato a motivi di radicalizzazione religiosa, riaccende comunque la paura per l’incolumità pubblica legata a simili gesti folli che, negli anni passati, avevano costretto le città a munirsi di ‘ protezioni ’. L’esempio più concreto, in città, sono le fioriere di via Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli che delimitano l’area pedonale. Installate negli anni degli attentati. Installate negli anni degli attentati che terrorizzavano mezza Europa per tutelare l’incolumità dei passanti che nei finesettimana affollavano i T-Days, dopo la riapertura di via Indipendenza seguita ai lavori del tram e in attesa dell’attivazione del nuovo servizio di mobilità, adesso le pesanti fioriere sono posizionate almeno in questa arteria in maniera permanente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo Modena, aree pedonali a rischio e fioriere dei T-days: il presidio da estendere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strisce pedonali che finiscono davanti alle fioriereOgni tanto qualcosa di nuovo lungo le strade di San Benedetto si vede – ci scrive un nostro lettore – Di nuovi asfalti sulle carreggiate disastrate... “Fioriere lanciate dal ponte di Mezzo, a rischio l’incolumità dei residenti”“Sul Ponte di Mezzo si è ufficialmente aperta la stagione del lancio delle fioriere: un fenomeno assurdo, pericoloso e ormai ricorrente, che mette a... [World] - Italian PM Giorgia Meloni meets victims of Modena car incident | South China Morning Post reddit Dopo Modena, aree pedonali a rischio e fioriere dei T-days: il presidio da estendereIl terrificante investimento di sabato scorso ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza. Non è escluso che il tema torni al centro di un comitato dell’ordine pubblico ... ilrestodelcarlino.it