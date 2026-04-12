Strisce pedonali che finiscono davanti alle fioriere

Un lettore segnala che alcune strisce pedonali sono state dipinte in modo che terminano direttamente davanti alle fioriere lungo le strade di San Benedetto. La manutenzione dell'asfalto sui tratti più rovinati non è ancora stata eseguita, mentre la ditta incaricata della segnaletica si sta concentrando sulla nuova verniciatura delle strisce pedonali. La questione sembra riguardare esclusivamente i lavori di segnaletica, senza interventi immediati su altre aree stradali.

Ogni tanto qualcosa di nuovo lungo le strade di San Benedetto si vede – ci scrive un nostro lettore – Di nuovi asfalti sulle carreggiate disastrate non se ne parla, ma intanto la ditta incaricata di fare la nuova segnaletica si sbizzarrisce. Guardate dove sono state fatte le strisce pedonali in via Conquiste: di fronte allo sbarramento delle fioriere e a pochi passi dall’incrocio dove un automobilista, proveniente dalla salita e svoltando a destra si troverebbe il pedone davanti scorgendolo all’ultimo istante. Via conquiste è la strada che dalla Nazionale, passando davanti al vecchio palazzo comunale, sale verso il Cimitero e da lì verso il Ponterotto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strisce pedonali che finiscono davanti alle fioriere Le strisce pedonali finiscono su un marciapiede chiuso da paletti e catena, la foto diventa viraleViareggio, 16 marzo 2026 – Strisce pedonali che finiscono (o iniziano a seconda di dove ci troviamo) su un marciapiede chiuso da paletti e catena. Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce...