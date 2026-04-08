Tre percorsi e atleti da tutta Europa torna il Ferriere trail festival

L’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival si terrà il 8 e 9 maggio a Ferriere, in provincia di Piacenza. La manifestazione prevede tre percorsi diversi e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa. La gara si svolge nel territorio di Ferriere, coinvolgendo vari punti del comune. La data dell’evento si avvicina rapidamente e l’organizzazione ha già annunciato i dettagli principali.

Si sta avvicinando sempre più rapidamente l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, in programma a Ferriere (Pc) i prossimi 89 maggio.Gli organizzatori di Up&Down Piacenza Natural Asd hanno già iniziato le pulizie dei diversi tracciati che vedranno protagonisti atleti provenienti da diverse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Sul Sentierone torna la “Festa del cioccolato” con 20 maestri cioccolatai da tutta Europa Sanremo Urban Trail: 400 atleti sfidano il Monte BignoneLa città di Sanremo si prepara ad accogliere oltre quattrocento partecipanti per l’ottava edizione della Sanremo Urban Trail, appuntamento sportivo... Temi più discussi: Tra macchia mediterranea, mare e borghi storici si corre l'Elba Trail la storica gara di trail running dell'isola d'Elba; Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigioso; UltraTrail Mugello, ultimi pettorali disponibili: cresce l’attesa per l’evento tra sport e natura; Arriva il trail del Patriarca, già 700 iscritti alla manifestazione. Tre percorsi e atleti da tutta Europa, torna il Ferriere trail festivalTutti e tre i percorsi avranno partenza e arrivo a Ferriere (Pc), il comune più esteso della provincia di Piacenza e pregevole meta turistica. ilpiacenza.it Ultramaratona: tre atleti foggiani riscrivono la storia dello sport azzurro alla 48 Ore. Ecco chi sonoCapitanata protagonista sulla scena mondiale dell’ultramaratona: tre atleti foggiani riscrivono la storia dello sport azzurro alla 48 Ore. Antonio Grieco, Vincenzo Grieco e Angelo Leone hanno portato ... statoquotidiano.it Screening del sangue direttamente negli stabilimenti con tre percorsi (donna, uomo, sport) - facebook.com facebook